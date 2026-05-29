Del Genio: "Allegri dice di volere qualità, ma è pronto? Deve mettere i top tutti insieme"

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Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Linea Calcio', trasmissione in onda su Canale 8.

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Linea Calcio', trasmissione in onda su Canale 8: "Allegri è uno che vuole la qualità all'interno della squadra e l'ha detto lui più volte. La frase sul circo è una fesseria, ma la frase sulla qualità tecnica mi piace. Se vuoi giocare bene tecnicamente, però, si mettono in campo De Bruyne, McTominay, Neres e i giocatori di qualità tutti insieme.

La sua Juventus ogni tanto giocava anche bene. Ma nell'ultimo anno il Milan ha fatto male, malissimo nelle ultime dieci giornate. Tutto questo, secondo voi, può influire sulla previsione di ciò che farà al Napoli? Secondo me non si può parlare di Allegri allenatore del Napoli perché potrebbe essere diverso rispetto alle sue esperienze passate".