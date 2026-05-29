Del Genio: "Con l'ultimo Allegri non si va da nessuna parte. Non vince più col suo calcio"

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Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Kiss Kiss Napoli della scelta per la panchina azzurra

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Kiss Kiss Napoli della scelta per la panchina azzurra: "Con l'Allegri dell'anno scorso non andiamo da nessuna parte, se poi lui cambia e prende decisioni tattiche diverse allora magari le cose cambiano. Ma per ora col suo calcio non si vince più e non parlo solo di moduli ma di blocco basso e di attesa. Allora devi cambiare se vuoi rimanere altamente competitivo a certi livelli.

Io anche su Conte dicevo che se voleva vincere serviva qualcosa di nuovo. Ora Allegri deve mettere anche qualcosa in più. Che apporti modifiche il buon Max. Lui punta molto sulla scossa emotiva quando è in vantaggio sul gol. Lui fa finta di arrabbiarsi quando butta via la giacca, pensa sia un modo per trasmettere energia alla squadra. Io non la penso così, io andrei in tribuna a vedere la partita ma non faccio l'allenatore".