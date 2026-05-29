Allegri, da Milano: "Ecco cosa non ha funzionato al Milan. Ma al Napli situazione diversa"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Adriano Ancona del Corriere dello Sport:

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Adriano Ancona del Corriere dello Sport: "Cosa non ha funzionato tra Allegri e il Milan? Se la figura di Zlatan Ibrahimovic entra in conflitto con l'allenatore, si capisce il marasma. Ibrahimovic ha creato delle faide, non c'è stato molto dialogo. Non c'erano le condizioni giuste. A prescindere dal risultato contro il Cagliari e dal fallimento sportivo senza Champions League. C'è stato uno sfilacciamento che ha portato all'uscita di tutto lo staff dirigenziale e di Massimiliano Allegri.

Italiano allenatore del Milan? Il profilo credo sia straniero. Non diamo peso alle indicazioni di facciata sulle scelte tattiche o un necessario restyling. Al momento si brancola nel buio. Iraola è stata messo da parte, c'è frenesia, il terremoto in casa Milan è tale per cui ci vorranno settimane. La dirigenza ha sempre cannato la scelta degli allenatori, da quando poi dovettero fare dietro front su Lopetegui. Con il senno del poi quella scelta sarebbe stata giusta.

Cosa può portare Allegri al Napoli? Può portare aria nuova. Già al ritorno con la Juventus e il Milan non sono andate bene le cose. Difficile che i secondi mandati siano positivi. I playoff del Monza? Penso che la solidità porterà a fare la differenza, è una squadra in salute".