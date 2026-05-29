Quando Barzagli disse: "Allegri ha una dote spiccata, 'vede' le persone e sa cambiare"

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In una intervista di qualche anno fa, Andrea Barzagli, ex difensore della Juve, aveva così parlato di Conte e Allegri, suo allenatori in bianconero ai tempi della BBC in difesa e oggi legati dalla staffetta di Napoli: "Conte è un perfezionista. Il suo difetto? Il fatto che tiene sempre molto alta la tensione. Allegri ha una dote spiccata nel 'vedere' le persone e il momento della squadra, ma è anche bravo a cambiare... Il suo difetto è forse quello di non creare la tensione che in certi momenti serve. Entrambi in comune hanno la mentalità vincente. Con Conte abbiamo iniziato un percorso per diventare grandi e con Allegri lo abbiamo continuato".

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