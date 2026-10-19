Allegri da esonero? Dionigi: "C'è tempo per recuperare, ma mi aspettavo partenza sprint"

Davide Dionigi analizza le difficoltà del Napoli di Allegri dopo il ko col Venezia e commenta la crisi della Juventus e il primato della Lazio

L'ex calciatore e allenatore Davide Dionigi, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb, ha commentato il momento difficile del Napoli di Massimiliano Allegri, soffermandosi sulla partenza deludente degli azzurri e sulle difficoltà di alcuni big. Nel corso del suo intervento ha parlato anche della crisi della Juventus e dell'ottimo avvio di stagione della Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni.

Anche il Napoli delude.

"Sta vivendo un momento delicato. Non ci si aspettava una partenza del genere. Anzi, vista la bravura di Allegri pensavo a una partenza sprint. Qualche big sta venendo un po' meno. La sconfitta contro il Venezia non se l'aspettava nessuno, il tempo per recuperare c'è ma Napoli è una città che ti mette addosso grandi pressioni. E poi con Conte vengono da un primo e secondo posto".

La Juventus è reduce da una sconfitta pesante.

"Ho paura che sia entrata in un tunnel da cui è difficile uscire. Bisogna fare in fretta a risalire perché le altre scappano. È venuta a mancare anche la prestazione".

Come può uscirne?

"Dire la solita frase, cioè con il lavoro, è banale. Di sicuro deve esserci un'impennata d'orgoglio dei calciatori che rappresentano una delle squadre più importanti d'Italia".

La Lazio invece brilla ed è prima in classifica.

"Gattuso merita i complimenti, è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Inter e Roma però saranno quelle che se la giocheranno fino alla fine. La Lazio comunque sta esprimendo anche un bel gioco: a volte dei fallimenti fanno parte di un percorso che porta l'allenatore a migliorare".