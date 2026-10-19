Pellegatti: "ADL faccia come Berlusconi con Sacchi! Chi non sta con Allegri va via"

Carlo Pellegatti invita De Laurentiis a sostenere Allegri davanti alla squadra, ricordando un episodio tra Berlusconi e Sacchi al Milan

Il giornalista Carlo Pellegatti, intervenuto nel corso de Il Bello del Calcio, trasmissione di Televomero, ha parlato del momento difficile del Napoli e della posizione di Massimiliano Allegri, suggerendo al presidente Aurelio De Laurentiis di intervenire direttamente con la squadra per ribadire la fiducia nel tecnico. Pellegatti ha ricordato un episodio risalente al Milan di Silvio Berlusconi e Arrigo Sacchi.

Pellegatti: “De Laurentiis faccia come Berlusconi! Chi non crede ad Allegri vada via a gennaio”

"De Laurentiis deve fare come fece Berlusconi quando lo chiamò Sacchi, dicendo: 'Vada a dire alla squadra qualcosa, ho bisogno di lei'. Ci andò in 15 secondi prima di Milan-Verona: 'Questo è il nostro allenatore, chi ci crede bene. Se no c'è il ds e chi se ne vuole andare', disse così. Quindi questa è la situazione: chi crede ad Allegri deve aiutarlo e aiutare il Napoli. Chi ha qualcosa che non gli va bene, come i metodi, va a dire a Manna di cederlo a gennaio".