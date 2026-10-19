Cronache demolisce il Napoli: "Voto 1! Forse neanche preparata la partita"
Lo studio di Cronache di Spogliatoio boccia duramente il Napoli dopo la sconfitta col Venezia: voto 1 nel Pagellone del Weekend
Bocciatura pesantissima per il Napoli di Massimiliano Allegri, sconfitto anche dal Venezia dopo il ko in Champions League contro il Villarreal. Nel corso di Fontana di Trevi, trasmissione di Cronache di Spogliatoio, lo studio ha assegnato agli azzurri un clamoroso voto 1 nel pagellone del weekend, criticando non soltanto il risultato, ma anche l'assenza di una reazione e la preparazione della partita.
Cronache di Spogliatoio boccia il Napoli: “Voto 1! Forse neanche preparata la partita”
"Voto 1 al Napoli. Dopo la brutta figura in Champions contro il Villarreal ci si aspettava una reazione, anche considerando il livello dell'avversario che si aveva di fronte. È vero, Venezia è un campo sicuramente difficile, ma non c'è stata né reazione, né prestazione, e forse neanche preparazione della partita".
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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