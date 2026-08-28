Como, Fabregas su Allegri: "Intelligente, si adatta alla rosa e si è visto già un Napoli diverso"
Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha presentato la partita contro il Napoli oggi in conferenza stampa: "La sfida contro il Napoli è contro una squadra matura. Al Maradona è una partita molto importante, sarà impegnativa, giocano insieme da tanti anni. Noi proviamo a costruire una cosa molto simile a quella fatta da De Laurentiis in 20-25 anni. Sono un grandissimo esempio per noi. Allegri e quello che è successo a San Siro la scorsa volta? Mi pento di quanto accaduto, non siamo perfetti, imparerò. Ma massimo rispetto per il mister. Per lui e per il Napoli".
Quanto c'è di Allegri in questo Napoli? "C'è. Non lo conosco molto ma è molto intelligente. Vedo tante cose di Conte e di Allegri, poi ci sono giocatori fortissimi. C'è un po' di mix, poi sono tornati al 4-3-3 con due esterni molto forti. Una squadra molto forte, lui ha messo un po' di sue idee. Ma si adatta alle caratteristiche dei suoi giocatori. Si è visto già un Napoli diverso rispetto al precampionato".
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Como
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro