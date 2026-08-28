Como, Fabregas su Allegri: "Intelligente, si adatta alla rosa e si è visto già un Napoli diverso"

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Cesc Fabregas, allenatore del Como, parla anche di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione del match di Napoli.

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha presentato la partita contro il Napoli oggi in conferenza stampa: "La sfida contro il Napoli è contro una squadra matura. Al Maradona è una partita molto importante, sarà impegnativa, giocano insieme da tanti anni. Noi proviamo a costruire una cosa molto simile a quella fatta da De Laurentiis in 20-25 anni. Sono un grandissimo esempio per noi. Allegri e quello che è successo a San Siro la scorsa volta? Mi pento di quanto accaduto, non siamo perfetti, imparerò. Ma massimo rispetto per il mister. Per lui e per il Napoli".

Quanto c'è di Allegri in questo Napoli? "C'è. Non lo conosco molto ma è molto intelligente. Vedo tante cose di Conte e di Allegri, poi ci sono giocatori fortissimi. C'è un po' di mix, poi sono tornati al 4-3-3 con due esterni molto forti. Una squadra molto forte, lui ha messo un po' di sue idee. Ma si adatta alle caratteristiche dei suoi giocatori. Si è visto già un Napoli diverso rispetto al precampionato".