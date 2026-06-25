Allegri-Napoli, Esposito approva: “Capisco ADL, nell’anno del centenario serve una garanzia”

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L’attore e tifoso azzurro Salvatore Esposito commenta il cambio in panchina al Napoli e il passaggio da Conte ad Allegri.

Ospite di Radio Kiss Kiss Napoli, l’attore e tifoso azzurro Salvatore Esposito ha commentato il cambio in panchina del Napoli e la scelta di Massimiliano Allegri. Il suo punto di vista si muove tra aspettative da tifoso e comprensione delle scelte societarie, soprattutto in un momento considerato delicato per il club.

La lettura della scelta di De Laurentiis e il giudizio su Allegri

"Dal punto di vista del tifoso è normale che mi sarei aspettato qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo e anche un pizzico di rischio in più. Però, allo stesso tempo, capisco perché De Laurentiis, che nell’anno del centenario non vuole assolutamente rischiare, scelga un allenatore come Allegri. Capisco perché affidare ad Allegri una squadra che potenzialmente è migliore di quella del Milan dello scorso anno possa essere per De Laurentiis una garanzia. Credo che il calcio abbia fatto, in alcuni aspetti tecnico-tattici, un passo in avanti e che Allegri debba adeguare il suo gioco e il suo stile".