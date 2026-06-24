Serie A, la griglia di Liverani: “L’Inter parte in vantaggio. Il Napoli ha una rosa importante”
TuttoNapoli.net
Fabio Liverani analizza le prospettive della prossima Serie A, indicando l’Inter come principale favorita grazie alla continuità
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Liverani ha tracciato un’analisi della prossima Serie A, evidenziando come la continuità tecnica e societaria possa fare la differenza nella corsa al titolo.
Le valutazioni sulle big del campionato
"Credo che come griglia, chi ha cambiato poco parte avvantaggiato. Quindi l'Inter partirà in vantaggio, anche perché ha una grande forza societaria. La Roma dovrà migliorarsi vista la Champions. Il Napoli ha una rosa importante in attesa di Allegri. La Juventus ha cambiato tanto, Carnevali cercherà di riportare quello 'stile Juve' che negli anni è mancato. Per il Milan è difficile dare un'identità di quello che può essere".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina TuttonapoliCalciomercato Napoli, il borsino live: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti di Antonio Gaito
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Ultim'oraGila, il Napoli non rilancia e si inserisce l’Atalanta! Pedullà: “Pronta offerta, le cifre”
Daniele RodiaRizzetta a Bloomberg: “Ecco il progetto per la SSCNapoli, colloqui intensi con ADL! Sullo stadio…”
Fabio TarantinoLiveConferenza ritiri, ADL: "Non posso ancora annunciare l'allenatore! Lukaku-KDB? Se dovranno andar via..."
Pierpaolo MatroneMcTominay: "A Napoli ho trovato il mio ruolo! Grazie a Conte sono cresciuto. E lo sfottò a Hojlund..."
Davide BarattoDe Bruyne esplode dal Belgio: “Contento che Conte vada via! Troppo bassi, difensivi, fuori ruolo e si fa 1 gol! Ora voglio un colloquio…”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com