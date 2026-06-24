Serie A, la griglia di Liverani: “L’Inter parte in vantaggio. Il Napoli ha una rosa importante”

vedi letture

Fabio Liverani analizza le prospettive della prossima Serie A, indicando l’Inter come principale favorita grazie alla continuità

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Liverani ha tracciato un’analisi della prossima Serie A, evidenziando come la continuità tecnica e societaria possa fare la differenza nella corsa al titolo.

Le valutazioni sulle big del campionato

"Credo che come griglia, chi ha cambiato poco parte avvantaggiato. Quindi l'Inter partirà in vantaggio, anche perché ha una grande forza societaria. La Roma dovrà migliorarsi vista la Champions. Il Napoli ha una rosa importante in attesa di Allegri. La Juventus ha cambiato tanto, Carnevali cercherà di riportare quello 'stile Juve' che negli anni è mancato. Per il Milan è difficile dare un'identità di quello che può essere".