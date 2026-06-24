ADL chiude a Rizzetta: “Sembra uno dei miei film. Ma è simpatico…”

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Aurelio De Laurentiis ha commentato anche le voci su un possibile interessamento di un gruppo di investitori americani guidato da Matt Rizzetta

Rientrato da un viaggio a Los Angeles, Aurelio De Laurentiis è intervenuto al TGR Campania per fare il punto sul futuro del Napoli, affrontando diversi temi. Il presidente azzurro ha anche commentato le indiscrezioni su un possibile interesse da parte di un gruppo di investitori americani guidato da Matt Rizzetta, presidente del Napoli Basket, inserendo la questione in un ragionamento più ampio sul modello sportivo statunitense rispetto a quello europeo.

Il confronto con gli Stati Uniti e il giudizio su Rizzetta

De Laurentiis ha sottolineato il divario economico tra i due sistemi: “Se in tutta Europa il calcio è perdente da un punto di vista economico, vuol dire che non funziona. Se invece in America lo sport è sempre vincente, bisogna osservare. Lì si creano degli stadi da 6 miliardi di dollari. Qui sento dire che il sindaco e il presidente della Regione vogliono rifare il Maradona con 200 milioni. Rizzetta? Una persona molto simpatica, sembra appartenere a una delle mie film. Però è simpatica, e con questo ho detto tutto”.