Allegri è stufo! Schira: “Vuole andare al Napoli ma dipende dalla risoluzione col Milan”

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Allegri non ha ancora firmato con il Napoli, prima deve risolvere il suo contratto con il Milan. Intanto De Laurentiis è di rientro in Italia

"La trattativa tra Allegri e il Milan è in una fase di stallo e tra 15 giorni si va in ritiro. L’ex tecnico livornese non vuole restare troppo a bagnomaria e ha dato mandato ai suoi rappresentati di sbloccare la trattativa con i rossoneri per la risoluzione. Il Milan dal canto suo l’ha tirato troppo per le lunghe a causa anche della situazione dirigenziale dove non c’è una dirigenza attualmente. Sono sicuro che alla fine la trattativa si sbloccherà perché è di convenienza di tutti". Lo ha detto Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, intervenuto a Radio Crc.

Allegri-Napoli, quanto tempo serve ancora?

"Tempistiche? Fosse per Massimiliano Allegri, anche domani mattina. Ora dipende se il Milan concederà la risoluzione, dando a tutte le spettanze di questa stagione e i benefit presenti nel contratto anche agli uomini del suo staff. Quando parliamo del contratto di Massimiliano Allegri, facciamo riferimento solo a lui. Non dobbiamo dimenticarci però che ci sono tutta una serie di collaboratori nel suo staff che devono essere salutati, liquidati e liberati con quello che gli spetta ed è lì che si gioca la partita ora. Dopo di che, alcuni collaboratori seguiranno Allegri anche nella sua esperienza al Napoli mentre altri no, ma è un discorso che Allegri lo fa a prescindere da chi lavorerà con lui alla corte di De Laurentiis".