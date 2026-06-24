Del Genio: "Giochismo? E' risultatismo, ormai vince solo chi gioca e propone!"
Giochismo o risultatismo? Il giornalista Paolo Del Genio nel consueto filo diretto ha risposto ad alcune domande dei tifosi
Il giornalista Paolo Del Genio nel consueto filo diretto su Kiss Kiss Napoli ha risposto ad alcune domande dei tifosi tornando sulla vecchia diatriba del giochismo e risultatismo: "4-2-3-1? Sarebbe offensivo solo in Italia dove dobbiamo metterci un bestione per forza in più a centrocampo, in tutta Europa ormai si ragiona diversamente.
Giochismo? In Italia si dicono delle cose ma evidentemente senza vedere le partite. Il giochismo è ormai il risultatismo perché chi gioca, ha qualità, attacca, vince. Qui c’è ancora chi crede che il calcio all’italiana tutti dietro e ripartiamo sia furbo, vincente. Ma stiamo vedendo le partite? Vediamo chi vince? Come vince?”
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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