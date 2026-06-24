Alvino su Messi-Maradona: "Leo verrà ricordato solo come un bravo giocatore"
"L'apertuta di questa sera la voglio dedicare a questa stucchevole diatriba su chi è il più grande tra Messi e Maradona". Inizia così l'editoriale di Carlo Alvino a Teleclub Italia. "Io dico solo che dopo 35 anni il ricord di Diego vive negli occhi e nella mente di milioni di tifosi sparsi in tutto il mondo. Fra non molto, invece, di Messi si ricorderà la giocata, il titolo, ma Messi lo ricorderemo come ricordiamo tanti bravi giocatori come Pelè, Ronaldo il Fenomeno, CR7, Di Stefano. La storia di Maradona invece è come un sasso lanciato in un mare chiuso mentre le gesta di Messi resteranno solo schiuma sull'onda".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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