Messi o Maradona? Ibrahimovic sicuro: “Leo il migliore di sempre, non c'è da discutere!”

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Zlatan Ibrahimović incorona Lionel Messi come il più grande calciatore di tutti i tempi dopo l’ennesima prestazione decisiva ai Mondiali 2026

Lionel Messi continua a riscrivere la storia del calcio mondiale. Ai Mondiali l’attaccante dell’Inter Miami ha guidato l’Argentina alla vittoria per 2-0 contro l’Austria, garantendo ai campioni in carica l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Dopo aver fallito un calcio di rigore assegnato tramite revisione VAR, l’argentino ha reagito da fuoriclasse assoluto segnando una doppietta decisiva, confermando ancora una volta il suo straordinario stato di forma dopo la tripletta realizzata all’esordio contro l’Algeria. Con questi due gol ha raggiunto quota 18 reti nella storia dei Mondiali, diventando il miglior marcatore di sempre nella competizione maschile.

Le parole di Ibrahimović e il verdetto sul GOAT del calcio

A commentare l’ennesima impresa di Messi è stato Zlatan Ibrahimović, che in un’intervista a FOX Sports ha spazzato via ogni dubbio sul dibattito legato al miglior calciatore della storia. L’ex attaccante ha elogiato la continuità e la longevità dell’argentino ai massimi livelli, sottolineando come la sua carriera lo collochi in una dimensione unica rispetto a tutti gli altri: “Non c’è più nulla da discutere. Se diventi il miglior marcatore della storia dei Mondiali, vinci il torneo, lo domini per generazioni e a 38 anni continui al massimo, che altro vuoi? Passiamo anni a paragonarlo agli altri, ma nemmeno i grandi del passato eguagliano la completezza della sua carriera. Pelé, Maradona, Cruyff: tutti brillanti, ma i numeri, la longevità e i trofei di Messi lo pongono in una categoria a sé stante. Cinque gol in due partite. Io ne ho zero in due Mondiali. Sono felice per lui e spero continui così. E' incredibile, non ci sono parole. Si può parlare dell’Argentina come di una squadra affiatata, delle sue tattiche e del modo in cui controlla le partite, ma sembra esserci sempre una costante quando serve qualcosa di speciale: Lionel Messi".