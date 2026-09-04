Condò: "Il Napoli rischia il -6, deve fermare l'emorragia! Ora serve il miglior De Bruyne"

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Paolo Condò presenta Inter-Napoli e sottolinea l'importanza della sfida per gli azzurri. Una sconfitta potrebbe portare Allegri a sei punti dai nerazzurri.

Inter-Napoli rappresenta già uno snodo importante nella corsa scudetto. Sul Corriere della Sera, il giornalista Paolo Condò ricorda quanto accaduto nella passata stagione: "Lo scorso anno l'Inter ha vinto lo scudetto malgrado alla terza giornata fosse attardata di 6 punti. Allegri se l'è segnato per esorcizzare la possibilità, concreta, di precipitare a meno 6 dall'Inter (e non solo) in caso di seconda sconfitta". Dopo il ko contro il Como, dunque, gli azzurri sono chiamati a reagire immediatamente a San Siro.

Condò: "Lo stop di McTominay impone un upgrade a De Bruyne"

Secondo Condò, l'assenza di Scott McTominay aumenta soprattutto le responsabilità di Kevin De Bruyne: "Il Napoli deve fermare un'emorragia, e gli serve il miglior De Bruyne, cui lo stop di McTominay impone un upgrade: non più finali di qualità, ma gare intere al top". Il giornalista evidenzia però qualche motivo di tensione anche in casa nerazzurra, citando "l'addio di Ausilio alle frasi sui contratti di Calhanoglu e Dimarco". La sintesi sull'appuntamento di San Siro è eloquente: "Inter-Napoli: molta polpa".