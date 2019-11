Altafini duro: "Napoli, ritiro inutile. Meglio tre giorni in montagna"

L'ex attaccante di Milan, Juventus e Italia, Josè Altafini, a margine del Goldenfoot a Montecarlo, ha parlato del premio ricevuto e di tanti temi legati al calcio italiano: "Non me l'aspettavo ma fa sempre piacere essere in mezzo ai grandi campioni del passo e del presente. L'Italia e il Brasile si somigliano molto, i miei nonni erano italiani e io sono un emigrante fortunato. Mi sono trovato molto bene, ho avuto la fortuna di andare in una delle migliori società come esempio e organizzazione. Ho imparato a giocare con grandi giocatori della Nazionale italiana".

Ti è mai capitato che una squadre rifiutasse il ritiro?

"Il problema è molto semplice: andare in ritiro è un obbligo per i giocatori, ma allo stesso tempo non serve a niente. Ai miei tempi non andavamo in ritiro per penitenza ma le società ci facevano andare in montagna per respirare aria pura".