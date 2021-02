Altobelli contro i giocatori: "Non tutti hanno sempre dato il massimo in campo"

Nel corso de Il bello del calcio, in onda su Canale 21, è intervenuto l’ex giocatore Alessandro Altobelli e si è soffermato sulla sconfitta del Napoli contro l’Atalanta in campionato: "Se oggi andiamo a guardare i numeri, le partite, le sconfitte e il gioco si dovrebbe dire che il Napoli deve cercare altri risultati con un altro allenatore. Ma chi ci dice che con un’altra guida tecnica si ottenga di meglio? Inoltre mi chiedo: quali calciatori ad oggi hanno sempre fatto il loro dovere in campo? Escludendo Lozano che ora è infortunato. Se mi dimostreranno che c’è stato massimo impegno sarò il primo a dire a Gattuso di andare via, ma finché i i giocatori non dimostreranno di avere spirito non me la sentirò di prenderla con l’allenatore che almeno ci mette anima".