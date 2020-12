Altobelli: "Napoli esemplare contro la Roma, sicuramente ha inciso la questione Maradona"

Sandro Altobelli, ospite de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21, si è soffermato sul 4-0 ottenuto dal Napoli contro la Roma nel posticipo di ieri sera: “La partita che ha disputato il Napoli con la Roma è stata esemplare, la questione Maradona certamente ha inciso e non serviva motivare la squadra visto quanto è successo. I giocatori sono entrati in campo concentrati e sapevano cosa fare, c’era un maggiore equilibrio con il 4-3-3. Ho visto che quando gli azzurri non erano in possesso lo schieramento era a cinque in mediana visto che tutti rientravano, quando i meccanismi funzionano va bene tutto. Il Napoli ha tanti calciatori bravi in tutti i settori, ad esempio in difesa e a centrocampo. E’ rientrato un elemento come Zielinski, che dopo il Covid non era stato bene atleticamente, e si è visto che apporto può dare quando è in forma”.