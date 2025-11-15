Altobelli: “Scudetto? L’Inter è la più forte! Napoli incognita per la gestione del doppio impegno”

Alessandro Altobelli, ex attaccante di Inter e Italia, ha parlato così della lotta scudetto nell'intervista rilasciata a La Stampa: "Inter e Napoli sono sempre favorite. I nerazzurri sono i più forti, Chivu è un ottimo allenatore che sta riuscendo a far sentire tutti coinvolti.

Gli azzurri hanno un progetto serio, erano quelli da battere, ma con un punto interrogativo legato alla gestione del doppio impegno. Mi aspettavo di vedere bene Milan e Roma, Allegri e Gasperini sono delle garanzie. Alla Juve manca poco per tornare a vincere. Vlahovic è il centravanti giusto su cui puntare, ormai è nell'età della maturità".