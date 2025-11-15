Giannini: "Pellegrini sarebbe titolare in Napoli, Juve e Milan. Roma, perché perderlo?"

vedi letture

Giuseppe Giannini, leggenda della Roma, ha concesso un'intervista al Corriere dello Sport, nel corso della quale ha parlato anche di Lorenzo Pellegrini: “Anche io ho convissuto con i giudizi. Lorenzo ha dimostrato di essere fondamentale per questa Roma. Ha deciso il derby, non ha mai perso la testa, ha mostrato una classe e un temperamento da campione e ha sempre protetto i compagni.

Si è comportato da capitano. Giocare con un punto interrogativo sul futuro è tosta. Oltre a essere romanista, giocherebbe titolare nel Napoli, nella Juve, nel Milan. Perché perderlo? Sarebbe un peccato grave. Meriterebbe il rinnovo".