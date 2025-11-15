De Paola contro Conte: “Basta parlare di atteggiamento, il Napoli non ha soluzioni tattiche!”

vedi letture

Intervenuto negli studi di Sportitalia, il giornalista Paolo De Paola ha analizzato la situazione in casa Napoli: “Il problema di Conte è uno: lui è incapace e lo sta dimostrando di gestire il doppio impegno. Questa ansia della Champions ormai l’ha mandato in crisi e si è visto perché rispetto all’anno scorso l’ossatura della squadra è la stessa di quest’anno, però non rende al massimo, con o senza De Bruyne.

Conte è un allenatore di grandissima qualità, ma non si deve solo entrare nella testa dei giocatori, da un punto di vista tecnico-tattico l’allenatore deve dare qualcosa. Guardate Gasperini: non entra nella testa dei giocatori, li mette bene in campo, li sostituisce adeguatamente e anche se non ha una grandissima qualità riesce a far emergere un gioco di squadra. Io mi sono stufato di sentire un allenatore parlare di grinta e di entrare nella testa dei giocatori. Basta. Da un allenatore ti aspetti soluzioni tattiche, che il Napoli non ha”.