Rosolino: “Quest’anno siamo la squadra da battere, serve pazienza e ancora più unità”

Massimiliano Rosolino, ex nuotatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il vincente più ne prende e più diventa forte, è ovvio che poi bisogna avere le fondamenta ma questi ingredienti nel Napoli e in Conte ci sono.

Stiamo attraversando un processo di crescita e siamo la squadra da battere, ma serve pazienza. Ora bisogna crederci ancora di più, ai bambini dico quando sei bravo non ti far esaltare dagli altri allo stesso tempo se le cose non stanno andando bene non ti far abbattere. I momenti difficili arrivano quando meno te lo aspetti, l’anno scorso il Napoli è stata la più brava in assoluto perché non aveva nulla da perdere, quest’anno qualcosa da perdere ce l’ha e quindi bisogna essere ancora più uniti”.