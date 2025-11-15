Del Genio: “Conte ha spremuto sempre gli stessi perché non si è fidato degli altri”
Se Conte ha sempre detto che in campo sarebbero andati i giocatori più in forma, perché ha continuato a mettere sempre gli stessi? Questa la domanda posta da un telespettatore a Paolo Del Genio nel corso di Linea Calcio su Canale 8.
Di seguito la risposta del giornalista: “Non si è fidato, la risposta è semplice. Se Conte ha fatto bene o male non lo possiamo dire, però la risposta è semplice: non si è fidato degli altri. Preferiva un giocatore non in forma che un altro. Quando uno non gioca e il tuo compagno fa grandi prestazioni, sta zitto di solito. Ma quando uno è parecchio sottotono e tu non giochi, ti fai delle domande”.
ADL: "Io li pago, poi i calciatori vanno in Nazionale e si fanno male! Anguissa dopo Rrahmani..." di Pierpaolo Matrone
Conte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: "Rientra lunedì come programmato"
Da 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l'equivoco da 60 mln, la caccia ai 'sordi' che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
ADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!"
Conte in conferenza: "Avessimo giocato così in Germania, si parlava di catenaccio. Stiamo facendo un percorso"
