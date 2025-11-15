Capuano: “Conte ha parlato troppo! I tifosi vogliono risposte: il Napoli non ha un gioco”

Intervenuto negli studi di Sportitalia, il giornalista di Panorama e Radio 24, Giovanni Capuano, ha analizzato la situazione in casa Napoli: “Era da due mesi che la tempesta era ben visibile e i problemi erano lì. Semplicemente a Napoli non c’era voglia di vederli. Conte ha parlato, ha già detto un sacco di cose, il problema è che ha parlato troppo e in campo serve un lavoro che fino a questo momento non ha portato i frutti. Non è che ha sbagliato perché non può fare il trapianto di cuore, ha sbagliato perché da agosto gioca un calcio piatto, orizzontale, senza sbocchi offensivi.

Lo faceva anche prima dell’infortunio di De Bruyne, perché con il belga ha perso a Torino, ha vinto al 96’ con il Cagliari, ha vinto in rimonta con il Genoa, ha vinto grazie a degli aiuti arbitrali contro il Pisa. Non è che il Napoli prima dell’infortunio di De Bruyne giocasse bene e poi si è spento. Dopo ha fatto anche peggio. Il Napoli sta giocando da agosto peggio di quello che dovrebbe. Da luglio Conte parla tanto, vede tutte le criticità, racconta i problemi, ma io non l’ho sentito una volta dire che ha una squadra dal grande potenziale. Io penso che i tifosi napoletani oggi non abbiano più voglia di ascoltare Conte ma vogliano lavoro e risposte sul campo”.