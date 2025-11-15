Reijnders crede nel Milan: “Scudetto possibile! La seconda stella può arrivare presto"

vedi letture

Tijjani Reijnders, ex centrocampista del Milan oggi al Manchester City, ai microfoni di SportMediaset ha parlato anche della situazione della Nazionale italiana e soprattutto del derby fra Inter e Milan che si giocherà alla ripresa del campionato: "Sicuramente guarderò il derby e ovviamente tiferò Milan, stanno facendo un bel lavoro fino a qui ma la partita sarà difficile come lo sono tutti i derby. Ho fiducia che il Milan possa prendere 3 punti".

Può lottare per lo Scudetto?

"C'è la possibilità che possano fare molto bene, credo che la seconda stella possa arrivare presto".

L'Italia riuscirà a qualificarsi al Mondiale?

"Spero che l'Italia si qualifichi, ma la situazione è difficile. Vedremo".

Il vostro obiettivo per il Mondiale?

"Se ti qualifichi l'obiettivo deve essere vincere il Mondiale, intanto vinciamo con la Lituania e poi vedremo cosa fare".