Reijnders crede nel Milan: “Scudetto possibile! La seconda stella può arrivare presto"
Tijjani Reijnders, ex centrocampista del Milan oggi al Manchester City, ai microfoni di SportMediaset ha parlato anche della situazione della Nazionale italiana e soprattutto del derby fra Inter e Milan che si giocherà alla ripresa del campionato: "Sicuramente guarderò il derby e ovviamente tiferò Milan, stanno facendo un bel lavoro fino a qui ma la partita sarà difficile come lo sono tutti i derby. Ho fiducia che il Milan possa prendere 3 punti".
Può lottare per lo Scudetto?
"C'è la possibilità che possano fare molto bene, credo che la seconda stella possa arrivare presto".
L'Italia riuscirà a qualificarsi al Mondiale?
"Spero che l'Italia si qualifichi, ma la situazione è difficile. Vedremo".
Il vostro obiettivo per il Mondiale?
"Se ti qualifichi l'obiettivo deve essere vincere il Mondiale, intanto vinciamo con la Lituania e poi vedremo cosa fare".
