Altobelli su Insigne: "Offerta del Napoli al ribasso, non puntava più su di lui”

Alessandro Altobelli, ex giocatore di Inter e Juventus ed attuale opinionista sportivo, ha rilasciato un’intervista a Il Giornale. Tra i tanti temi trattati anche la questione relativa a Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha accettato l’offerta del Toronto e a giugno si trasferirà in MLS: “Lorenzo è un simbolo di Napoli e del Napoli: se tu società gli offri un contratto al ribasso vuol dire semplicemente che non punti più su di lui. I calciatori, e i procuratori, ragionano così”.