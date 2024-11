Altobelli: "Tifosi Inter pensano che Lukaku sia un traditorei, ma dovrebbero andare oltre"

L'ex attaccante dell'Inter Alessandro Altobelli ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna di Tuttosport del match di questa sera fra i nerazzurri e il Napoli: "Siamo solo all’inizio, però abbiamo visto che Inter, Napoli, Juve, Milan e Atalanta hanno qualità: tutte loro possano dire la loro - ha esordito l'ex punta -. Come verrà accolto Conte? Penso bene. I tifosi dell’Inter hanno sempre dimostrato di essere sportivi. Conte si è comportato bene con i nerazzurri, verrà rispettato. Parliamo di una brava persona e di un ottimo allenatore.

Lukaku? I tifosi dell’Inter pensano che Lukaku sia un traditore. Dipendesse da me andrei oltre, è un ex e finisce lì. Ma i tifosi non sono così. Ricorderanno di aver accolto benissimo il belga e di come a loro avviso siano stati traditi. Quindi credo proprio che ci saranno dei fischi per Lukaku.

Per la panchina Inzaghi o Conte? Una bella domanda - ha concluso Altobelli - davvero (sospira, ndr). Inzaghi ha fatto benissimo alla Lazio e pure all’Inter ha dimostrato di essere forte. Tutti poi conosciamo le qualità di Conte. Diciamo che li prenderei tutti e due".