Alvino: "A Gattuso e Giuntoli gestione più ampia: col tecnico valutazioni anche per l'estate"

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione in casa Napoli, tra mercato ed il destino di Gennaro Gattuso: "Il Napoli vuole accontentare Gattuso. Oggi più che mai è il vero comandante di questa barca, è pienamente sulla plancia di comando. Bene ha fatto il Napoli a delegare Gattuso in una gestione più ampia insieme a Giuntoli. E' allenatore su cui il Napoli sta cominciando a fare valutazioni da giugno in poi. Non escluderei l'arrivo di un laterale di sinistra anche non legato all'uscita di Ghoulam".