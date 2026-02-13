Maradona jr: "Vergara merita la convocazione di Gattuso! Ha dimostrato una cosa..."

Diego Armando Maradona junior, allenatore, ha parlato ai microfoni di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Vergara ha meritato la considerazione di Gattuso in vista dei playoff dell’Italia. Non è giovane, ha 23 anni. Ma gli auguro le migliori fortune. La cosa triste è che ci sono sempre meno giocatori del genere. Vergara ha dimostrato di essere bravo perché ha aspettato il suo momento. È arrivato e lo ha sfruttato. Pisilli? È in orbita prima squadra e potenziale titolare da un po’ più di tempo. Sono giocatori che servono.

Non per essere pessimista, ma l’Italia rischia di essere fuori dal terzo Mondiale di fila e sarebbe una catastrofe. Il calcio è uno sport di contatto. Questo vuol dire che mentre si salta, se c’è qualcuno che ti sposta, si perde l’equilibrio. Se poi si genera un rigore, come nel caso di Buongiorno in Napoli-Verona dove c’è anche un gomito alto, il fallo si deve fischiare. Io sono d’accordo con chi dice che i vertici non abbiano mai giocato a calcio e penso che siano degli incapaci. Inoltre, devono sempre spiegare il significato di chiaro ed evidente errore. Un esempio può essere il gol non assegnato a Hojlund contro il Verona: non c’è certezza che l’abbia toccata con la mano. Non possono annullarlo. E in più, non è possibile che ogni step on foot sia rigore. Si è parlato tanto di De Rossi, ma per me ha detto la verità”.