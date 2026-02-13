Addio Conte? Lupo: "Tra le righe qualche segnale lo ha dato..."

vedi letture

Il direttore sportivo Fabio Lupo, nella rubrica a A tu per tu su TuttoMercatoWeb.Com, ha parlato della Serie A e del Napoli: "Se mi aspetto l'addio di Conte a fine stagione? Tra le righe qualche segnale lo ha dato. La settimana di stop che si è preso per riflettere, il riferimento in terza persona in merito al mercato: elementi che potrebbe far pensare che si vada verso l'addio.

Quella del Napoli è una situazione inaspettata. Ha fatto un mercato importante in estate. Poi ci sono stati tanti infortuni e forse qualche errore nella gestione c'è stata. Col mercato bloccato non è stato possibile fare delle integrazioni. Ora la qualificazione in Champions rimane un obiettivo ma non scontato. Che mercato è stato quello di gennaio? Le premesse facevano pensare ad un mercato scoppiettante. Poi in realtà ci sono stati pochi colpi veri. E stato un mercato movimentato ma senza colpi clamorosi. Il colpo migliore lo ha fatto la Roma con Malen".