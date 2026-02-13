Viviano: "Scudetto, non è finita! Inter potrebbe avere cali come l'anno scorso"

L'ex portiere Emiliano Viviano, è intervenuto ai microfoni di TMW durante l'evento per il fondo di fine carriera presso l'Hotel Sina Bernini Bristol di Roma: "È importante che tutti i calciatori, gli ex atleti e chiunque abbia lavorato in questo mondo sappiano che hanno il diritto di conoscere la verità. Lo scopo della giornata di oggi era puramente informativo: chiediamo chiarezza sui bilanci e su quanto è stato effettivamente versato. Al momento la questione è in mano alle vie legali; un giudice si è già espresso con un'ammonizione e, dopo l'appello, restiamo in attesa del prossimo grado di giudizio".

Oltre al fondo, hai citato l'Associazione Italiana Calciatori. Ti aspetti risposte concrete prima che i tempi della giustizia facciano il loro corso?

"Lo spero vivamente. Ho fatto parte dell'AIC per tutta la mia carriera, conosco le persone che ne fanno parte e nutro ancora fiducia in loro. Non c'è alcuno spirito di rivalsa o di rabbia da parte mia, vorrei solo che l'Associazione, nata per tutelarci, ci aiutasse a ottenere risposte. Semplicemente questo: trasparenza e risposte".

Siamo alla vigilia di un turno che potrebbe essere decisivo: Inter-Juve e Roma-Napoli. L'Inter può chiudere i conti per lo scudetto?

"Assolutamente no, la parola fine no. Se l'Inter dovesse avanzare in Champions League, si troverebbe ad affrontare 11 partite in 36 giorni e questo può portare a cali di tensione e perdita di punti, come accaduto al Napoli l'anno scorso. Vincere contro la Juve sarebbe uno step enorme, ma lo stesso vale per Napoli e Roma in chiave Champions. Per il Napoli uscire indenne da Roma sarebbe vitale prima di iniziare il ciclo delle tre partite a settimana; di contro, per la Roma è un'occasione d'oro per accorciare. Il calcio italiano però è imprevedibile: basti pensare che tre settimane fa il Napoli sembrava favorito dal turno e poi ha pareggiato con il Verona. Ha ragione Allegri: serve calma, contano i punti totali e ogni gara nasconde insidie".