Podcast Bucchioni: "Il Napoli ha ancora un'arma: se la Roma fa quest'errore..."

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a TMW Radio, durante Maracana.

Inter-Juve, sfida tra i due migliori attacchi:

"L'Inter la differenza la deve fare in attacco, perché la Juve fatica dietro. Con gli attaccanti dell'Inter, la differenza deve farla la squadra nerazzurra. La Juve deve ripartire e cercare gli spazi. L'Inter ha dei limiti quando si allunga e viene contrattaccata. Vedo una partita aperta ad ogni risultato. Lo strapotere dell'Inter e le difficoltà della Juve viste ultimamente fanno pensare ad altro, ma Spalletti può inventarti qualcosa strategicamente, mettendo a nudo i difetti del'Inter. La Juve, rispetto all'andata è cresciuta nell'essere più squadra. Ha un'identità ora".

Per l'Inter sarà la volta di un test contro un big:

"Rientrano Calhanoglu e Barella, ma intanto ha ritrovato Zielinski che è tornato determinante. Abbiamo visto un Dimarco straripante. Spalletti se chiude le linee di passaggio e chiude le fasce, qualche dubbio ce l'ho sull'Inter. In qualcosa ci sorprenderà Spalletti".

Il Milan prima del derby può fare il filotto?

"Deve fare filotto. C'è in ballo lo Scudetto. Se vuoi lottare fino alla fine devi vincere, anche perché non hai impegni settimanali. E stai recuperando dei giocatori importanti. E'il mantra di Allegri, gli Scudetti si vincono a marzo e il Milan ci sta arrivando nelle migliori condizioni. Non puoi più lasciare nulla per strada ora, soprattutto con le piccole".

Roma col tridente Soulè-Dybala-Malen per sfidare il Napoli al Maradona?

"Non lo so. Fabregas ha ragionato diversamente, ha prima impedito al Napoli di giocare. E' forte ancora nelle ripartenze e se la Roma fa l'errore di alzarsi troppo rischia. Devi avere forza per il tridente, sennò al Napoli è rimasta l'arma del contropiede".

Dove può perdere punti l'Inter?

"Lo sappiamo, molto dipenderà dalla Champions. L'Inter ha perso lo scorso anno nel rush finale. Sono partite che ti portano via energie fisiche e mentali. E' lì che il Milan deve approfittarne. Va testato l'aspetto caratteriale. Lo scorso anno Inzaghi aveva un problema nella gestione degli uomini, ma vinse diverse sfide con grande carattere. Questa squadra ha questo aspetto caratteriale? E' una cosa che dobbiamo vedere".