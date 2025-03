Alvino: "Atalanta-Inter arma di distrazione di massa, Venezia-Napoli madre di tutte le partite”

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli', trasmissione in onda su Televomero: “Tra Conte e Lukaku c'è una lunga storia d'amore calcistica che ci sta regalando delle emozioni stupende. Faccio una premessa sul calendario, per me Atalanta-Inter non esiste. È un'arma di distrazione di massa, pensare a questa partita e ai possibili risultati è un esercizio dialettico che non mi appassiona, perché distrae.

Venezia-Napoli è la madre di tutte le partite, dev'essere e così sarà, Sant'Antonio da Lecce per fortuna ce l'abbiamo noi e ha già fatto capire che è una partita cruciale. Il calendario serve solo a distrarre. Il Napoli nelle partite alle 12:30 ha sempre sofferto, basta pensare alle sconfitte contro Atalanta e Como e alla vittoria per 0-1 contro l’Empoli. Me ne strafrego di Atalanta-Inter, esiste solo Venezia-Napoli.

Lukaku? Dove c'è lui c'è profumo di gol. Raspadori ha dimostrato di essere un fior di calciatore e forse oggi è uno dei migliori d'Italia. Questo Lukaku è il giocatore più importante del Napoli, ci mette sempre lo zampino, sarà l'asse che può permettere al Napoli di finire bene il campionato nelle ultime dieci partite. Buongiorno non va in anticipo su Kean, in occasione del gol della Fiorentina, perché è stato ammonito in maniera indebita e non ha potuto rischiare l'intervento. Per vendere il calcio italiano all'estero non bisogna mettere le partite alle 12:30, ma bisogna far capire che il calcio italiano è pulito, onesto, che si gioca bene.

Mariani e Di Paolo? Il Napoli in questo momento non dev'essere distratto da altro. Deve andare a Venezia col solo obiettivo di azzannare l'avversario, il gap è ampio e bisogna metterlo in pratica. Senza entrare nel merito di chi al Napoli già qualche problema lo ha creato contro l'Inter, dove c'erano proprio lo stesso arbitro e lo stesso VAR. Conte è un allenatore che non rischia con gli infortunati, il campo sta dando una mano, perché sta dicendo che si può aspettare il momento giusto per i recuperi. Okafor sta bene, è un altro giocatore che in questo finale di campionato sarà utile”.