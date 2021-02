Alvino: "Basta pessimismo! Vincere stasera per avvicinarsi al quarto posto"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino. “In questo momento noto due strade che si stanno percorrendo. Una è quella della rassegnazione ed è la peggiore proprio perchè è una cosa che è lontana dal nostro modo di vivere il calcio. Magari solo perché ho qualche anno in più ma io ricordo il Napoli anche che lottava per non retrocedere e quando arrivava la Juve quel pessimismo veniva cancellato e si giocava la partita dell'anno.

Quella di stasera è una gara che il Napoli dovrà prendere per i capelli perché se il Napoli batte la Juventus si ricandida in maniera forte e autorevole per concorrere verso quel quarto posto che significherebbe ritorno in Champions League e quindi non lo capisco questo pessimismo. Rispetto l’umore di tanti però io credo che se il Napoli parte dall'albergo direzione San Paolo e percepisce che invece c'è entusiasmo e c'è la carica giusta si va allo stadio con un pizzico di carica in più con un pizzico di impresa Insomma si mette la giornata grigia l'acqua che scende dal cielo e il pessimismo cosmico, poi si mette tutto male”.