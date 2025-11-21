Breda: "Conte vuole dare scossa al gruppo. Al 2° anno escono i problemi..."
TuttoNapoli.net
L'ex calciatore e oggi allenatore Roberto Breda è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Il Napoli e lo sfogo di Conte? Fare un'analisi completa è difficile, da fuori però mi viene da pensare che il tecnico abbia lavorato per creare nuove soluzioni e che non essendo andata come avrebbe voluto stia forzando la mano per dare un elettroshock al gruppo. In carriera ho avuto un direttore che mi ha detto che il primo anno è facile, poi il secondo vengono fuori tutti i problemi del caso".
Domenica c'è il derby...
"Il campionato da tanti spunti. L'inter è in crescita, deve dimostrare di saper gestire certe partite. Il Milan invece può fare male. Sara un bel banco di prova. Entrambe sono competitive".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina UfficialeNota SSCN dopo rinvio a giudizio: “Sconcertati ma fiduciosi per il processo: verità verrà ristabilita” di Francesco Carbone
Le più lette
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
ADL, il legale: "Rinvio a giudizio decisione 'pilatesca'. Dall'Inter caso analogo, ma fu archiviato"
Fabio TarantinoTuttonapoliLukaku al posto di De Bruyne in Champions? Il regolamento Uefa spiega tutto
Pierpaolo MatroneADL: "Io li pago, poi i calciatori vanno in Nazionale e si fanno male! Anguissa dopo Rrahmani..."
Fabio TarantinoUfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com