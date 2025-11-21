Breda: "Conte vuole dare scossa al gruppo. Al 2° anno escono i problemi..."

vedi letture

L'ex calciatore e oggi allenatore Roberto Breda è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Il Napoli e lo sfogo di Conte? Fare un'analisi completa è difficile, da fuori però mi viene da pensare che il tecnico abbia lavorato per creare nuove soluzioni e che non essendo andata come avrebbe voluto stia forzando la mano per dare un elettroshock al gruppo. In carriera ho avuto un direttore che mi ha detto che il primo anno è facile, poi il secondo vengono fuori tutti i problemi del caso".

Domenica c'è il derby...

"Il campionato da tanti spunti. L'inter è in crescita, deve dimostrare di saper gestire certe partite. Il Milan invece può fare male. Sara un bel banco di prova. Entrambe sono competitive".