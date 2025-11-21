Caso plusvalenze, Sabatini: "Giusto non punire il Napoli, ma la Juve subì un'ingiustizia!"

Il giornalista Sandro Sabatini, tramite un video sul suo canale YouTube, ha parlato del caso plusvalenze in casa Napoli paragonandolo a quello passato della Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni: "Caso Osimhen, la giustizia ordinaria va avanti lì dove la giustizia sportiva si è fermata. Ho letto la stessa frase ripetuta in maniera veramente esaustiva, ma anche con una sorta di copia incolla che non ammette discussioni, ovvero che non ci sono presupposti per un nuovo processo sportivo.

È giusto così, diciamolo, perché non è che per combattere un'ingiustizia si deve trasformare un altro episodio in un'ingiustizia a sua volta. Mi spiego meglio. Secondo me le plusvalenze della Juventus, per tutte le sanzioni e le inibizioni, rappresentano una grande ingiustizia al confronto con Osimhen. Se è giusto quello che è accaduto con Osimhen, è ingiusto quello che stava accadendo alla Juventus. I bianconeri sono stati puniti perché aveva un sistema di plusvalenze e per questo è stata punita in maniera molto rapida anche dalla giustizia sportiva, il caso Osimhen può apparire isolato anche se ha coinvolti quattro giocatori da una parte e uno dall'altra".