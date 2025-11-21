Sosa: "Mi aspetto dei cambi domani, se no a che è servita la sparata di Conte?"

L'ex attaccante azzurro Roberto 'Pampa' Sosa, ai microfoni di Tele A nel corso di 'A Tutto Napoli', ha parlato dell'imminente match degli azzurri contro l'Atalanta: "Io credo che domani il Napoli troverà un buon risultato: non so se vincerà, ma secondo me non perde. Il problema è che per uscire da una situazione così hai bisogno di fare una prestazione, che purtroppo sono convinto che non la vedremo domani, questa è la mia opinione.

Il Napoli forse farà risultato e può anche vincere, ma la prestazione tu non la trovi con queste parole di Conte. Qualcuno mi dirà che conta solo vincere, e ci credo che è così, però la prestazione dopo questa confusione io non la prevedo. La formazione potrebbe subire qualche variazione, se poi giocano gli stessi vuol dire che quella sparata che Conte ha fatto non è servita a nulla. Io mi aspetto molti cambi e anche un sistema di gioco diverso, perché se lui dice quello che ha detto a Bologna vuol dire che ci sarà un cambiamento”.