Podcast Di Napoli perplesso: "Davvero dobbiamo preoccuparci di Galles e Irlanda del Nord?"

A Maracana, nel corso di TMW Radio, è intervenuto Arturo Di Napoli, ex calciatore.

Sul sorteggio dei playoff per il Mondiale:

"Spostare la trentesima giornata per aiutare la Nazionale? Credo ci voglia del buonsenso. Mancare il Mondiale per la terza volta di fila non è possibile. La Nazionale deve andarci. Certo, se abbiamo paura dell'Irlanda del Nord, va tutto a farsi benedire. Dobbiamo credere in questi ragazzi, e tutti i club devono dare una mano. C'è una paura pazzesca ed è giusto averla, perché ci stiamo rendendo conto che ci stiamo preoccupando di Irlanda del Nord e Galles. Il nostro calcio ci sta sfuggendo di mano".