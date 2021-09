Alvino: "Chiediamo da tempo il salto di qualità, oggi il Napoli può dimostrare di averlo fatto"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è proiettato a Udinese-Napoli nel corso del suo intervento a 'Radio Goal': "E' da tanto tempo che noi chiediamo al Napoli quel salto di qualità e credo che potrà effettuarlo quando saprà raccogliere le occasioni. Spesso il Napoli, per la troppa pressione o per altri motivi che non conosciamo, è caduto quando ha avuto occasioni importanti. Dalla partita di stasera invece mi aspetto che il Napoli sfrutti l'occasione".