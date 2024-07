Alvino: "Conte e Manna hanno parlato a più riprese di Kulusevski"

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ho una notizia che mi è arrivata dalle segrete stanze del quartier generale del Napoli. Conte non ha bocciato nessuno, dopo 7 giorni di allenamento non ha bocciato nessuno. Pensare che Conte, in sette giorni, abbia dato il via libera alla cessione per qualche calciatore sarebbe offensivo nei confronti di questo tecnico che ha una meticolosità che non ha eguali. Le valutazioni si faranno nei tempi giusti, le valutazioni verranno fatte dal punto di vista tecnico tattico ed anche da quello della personalità.

Osimhen? Manna, De Laurentiis e Chiavelli sono costantemente al telefono per chiudere quest’operazione col PSG. Ci sono da smussare diverse situazioni, ma l’idea del Napoli è di cominciare la seconda parte di ritiro senza Osimhen che oggi potrebbe aver firmato gli ultimi autografi. Koopmeiners? Il Napoli agisce sul mercato coi soldi veri e non con quelli del Monopoli e pensare che si possa prendere questo calciatore è fantamercato.

Lindstrom-Everton? Si può concretizzare. Il Napoli sarebbe dispiaciuto per un eventuale no di Ostigard al Rennes. Kulusevski? Conte ne ha parlato a più riprese con Manna, ma è tutto un gioco di incastri. A Castel di Sangro avremo di certo le idee più chiare”.