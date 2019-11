Alvino: "Contro il Milan gli azzurri possono chiudere questa brutta pagina"

Il giornalista di Tv Luna, Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle vicende di casa azzurra: "La Champions è una competizione lunga che a volte ti può cambiare una stagione. Con un pizzico di fortuna al sorteggio e un paio di partite giocate alla grande si può andare lontano. Il Napoli per prima cosa deve arrivare agli ottavi, poi in panchina ha Carlo Ancelotti che ne ha viste tante di queste situazioni. Mai come in questo momento i calciatori possono chiudere questa brutta pagina e rinnovare l'entusiasmo".