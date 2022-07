Alvino difende Ostigard: "Leggerezza che in questo momento ci sta. Anzi, deve accadere..."

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del test con l'Adana Demispor nel corso del suo intervento a 'Radio Goal'

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del test con l'Adana Demispor nel corso del suo intervento a 'Radio Goal': "Ho visto un'amichevole in cui il risultato vale poco, in cui si dà spazio a tutti per vedere su chi puntare. In quella giocata Kvaratskhelia-Lozano ho rivisto quell'asse Insigne-Callejon, il Napoli ha nel DNA questa giocata col taglio da sinistra verso destra. Ostigard? La leggerezza difensiva in questo momento ci sta, l'ha detto anche Spalletti. Oggi devono accadere queste cose, affinché ci si lavori su. Ho percepito che il sentire comune dove prevale il pessimismo sia una molla che carica ulteriormente il Napoli".