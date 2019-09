Alvino: "Ecco il reale motivo del ritiro del Napoli. Nessun provvedimento particolare"

Sui social il giornalista Carlo Alvino ha spiegato il motivo per cui il Napoli andrà in ritiro in vista della sfida al Brescia: "Prima il risveglio muscolare, poi la colazione e la doppia riunione tecnica e infine in pullman da Castel Volturno verso il San Paolo alle 10:15. Ecco spiegato il reale motivo del ritiro del Napoli. Nessun provvedimento particolare, si tratta solo di organizzazione. Ma per qualcuno ogni occasione è buona per destabilizzare".