Alvino: "Elmas e la legge dell'ex! Il derby? Interessa anche al Napoli..."

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Il Napoli ha colto la sua occasione contro il Torino, mantenendo fede alle aspettative. Il derby di Milano è una partita sulla quale c’è grande interesse e riguarda anche il Napoli. Con il gol di Elmas è stata fatta valere la legge dell’ex contro i granata".

Il calendario?

Molto dipenderà dal derby. Nella prossima giornata, il Napoli sarà impegnato contro il Lecce e il Milan giocherà a Roma con la Lazio. Spero che il discorso Champions sia chiuso tra Napoli, Milan e Roma".

"Il Torino visto contro la Lazio è stato libero mentalmente, anche per l’arrivo del nuovo allenatore. Quello contro il Napoli è stato molto timoroso”.