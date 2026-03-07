Giordano duro sugli attaccanti: "Ne salvo solo 3 in questa Serie A"

La Serie A attraversa un momento di magra realizzativa. A 27 giocate, Lautaro Martinez rimane l'unico giocatore in doppia cifra con 14 gol, mantenendo saldamente la vetta della classifica marcatori. Un fenomeno sul quale si è espresso lo storico attaccante Bruno Giordano:

"Immaginavo questa tendenza già ad agosto perché tante squadre difendono a uomo in modo arcigno con marcature ferree. Penso, ad esempio, a Verona, Pisa, Cremonese o Parma, che spesso giocano in modo molto chiuso. Questo crea difficoltà agli attaccanti che ovviamente non sono del livello della Serie A dei miei tempi, ma anche di quella degli anni successivi"

Chi salva tra gli attaccanti d'oggi?

"Lautaro Martinez, che è un signor attaccante. E Lukaku, se sta bene. Poi mi piace tanto Scamacca. Quando non ha problemi fisici, è il migliore"

Adesso gli attaccanti hanno bisogno di tempo per adattarsi?

"Sì. Quando affronti la zona, in alcuni momenti puoi scegliere da chi farti controllare in base alle caratteristiche spostandoti dalla sua parte. A uomo, invece, sei costretto a subire la decisione dell'allenatore avversario. Se gli attaccanti non sono fortissimi, ecco che diventa molto più difficile fare gol"