Alvino elogia Demme: "Il grande normalizzatore, non ha pagato il cambio di campionato"

Carlo Alvino, giornalista di TvLuna e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Demme è un predestinato. E' stato molto bravo a non pagare lo scotto del cambio di campionato, di modo di vivere. L'aver giocato in Bundesliga l'ha aiutato ad integrarsi alla grande nel nostro campionato, specie nel suo ruolo, visto il grande pressing con cui si gioca in Germania. Demme è il grande normalizzatore del Napoli".