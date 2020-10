Alvino elogia il Napoli: "Tatticamente perfetto, Gattuso ha una cooperativa di mutuo soccorso!"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato il successo azzurro sul campo della Real Sociedad ai microfoni della radio ufficiale: "Vincere non è importante, conta come si vince. Ieri il Napoli ha avuto un atteggiamento maniacale per tutta la partita, tatticamente ha rasentato la perfezione. Ha concesso pochissimo alla Real Sociedad e messo in campo una cooperativa di mutuo soccorso, in cui mai un calciatore viene lasciato solo dai compagni. La qualificazione ai sedicesimi di finale d'Europa League è uno degli obiettivi di questa stagione".