Alvino:" Giù le mani da Di Lorenzo! Non cadete nel trappolone, ecco cosa si sta creando..."

Il giornalista Carlo Alvino sui social di Teleclubitalia ha parlato della situazione di Giovanni Di Lorenzo

TuttoNapoli.net

Il giornalista Carlo Alvino sui social di Teleclubitalia ha parlato della situazione di Giovanni Di Lorenzo, sommerso da critiche nelle ultime ore sia per la prestazione con l'Italia che per le vicende di mercato: "Giù le mani da Di Lorenzo. Perché si sta creando quel terreno adatto, quel clima adatto per cadere nel trappolone. Di Lorenzo peggiore in campo... Di Lorenzo una frana... Di Lorenzo se continua così regaliamolo alla Juve o a chiunque altra squadra... Di Lorenzo è scarso... Di Lorenzo qua Di Lorenzo là...

Per quanto mi riguarda giù le mani da Giovanni Di Lorenzo, perché ad oggi, 21 giugno, Giovanni Di Lorenzo è un tesserato del Napoli e fino a nuova comunicazione è il capitano del Napoli. E io da tifoso del Napoli, da cronista attento per quanto riguarda le vicende della squadra azzurra, mi schiero e dico: giù le mani da Di Lorenzo. Non partecipiamo a questo mega trappolone, perché mi sembra si stia creando proprio quell'atmosfera e quel clima adatto per far sì che ci sia un consenso unanime: 'Sì è talmente scarso che se ne deve andare'... Ma chi? Ma quando? Di Lorenzo è forte. Al pari dei suoi compagni l'altro ieri ha giocato una partita pessima, al pari dei suoi compagni ha giocato col Napoli un campionato pessimo. Ma al pari dei suoi compagni".