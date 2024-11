Alvino: “I precedenti di Massa con il Napoli sono preoccupanti"

vedi letture

Carlo Alvino è intervenuto quest’oggi durante RadioGoal rilasciando alcune dichiarazioni: “La designazione arbitrale di Napoli-Roma? Ho visto i precedenti di Massa e non sono tranquillo. Ho visto un Roma-Napoli arbitrato da Massa dove ha preso voti bassi da tutti i quotidiani sportivi, anche l’anno scorso contro l’Inter non fischiò un fallo su Lobotka che poi permise ai nerazzurri di segnare. La questione arbitrale poi non l’ho sottolineata io: alla fine di Inter-Napoli è Conte che parla del Var. A me questi precedenti mi fanno pensar male, a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca".